Arquiteto que projetou a sede da Fiergs morre aos 90 anos

Faleceu nesta segunda-feira, 24 de março, o arquiteto Francisco Pedro Bopp Simch, aos 90 anos. Conhecido como Pedro Simch, foi um dos fundadores da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura no Rio Grande do Sul (Asbea-RS). A cerimônia de despedida foi realizada na tarde de segunda.

Formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) em 1958, Simch foi responsável por projetos como a sede da Federação das Indústrias do Estado Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), o Teatro do Sesi (hoje Teatro Fiergs) e prédios industriais e institucionais do Grupo Gerdau. Suas obras foram publicadas em revistas de arquitetura e lhe renderam prêmios ao longo de quase sete décadas de carreira profissional.

As informações são da Asbea-RS, que se solidariza com familiares e amigos.