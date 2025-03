Presidente do Sindicato dos Arquitetos RS, Eduardo Bimbi morre aos 65 anos

Vítima de câncer, faleceu na madrugada desta terça-feira, 18 de março, aos 65 anos, Eduardo Bimbi, presidente do Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul (Saergs). Ex-presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), cargo que ocupou entre 1998 e 2004, Bimbi foi um dos fundadores da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e da Confederação dos Trabalhadores Técnicos e Universitário da CUT (Confetu).

Bimbi atuou pela criação e estruturação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). Também ocupava cargo de assessor Especial de Fiscalização do Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT). Natural de Porto Alegre, era formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1984. Em 2014, foi homenageado no 9º Prêmio Arquiteto e Urbanista do Ano.

Eduardo Bimbi deixa sua mãe, Antoninha Bimbi, de 101 anos, irmãos, sobrinhos, amigos e colegas. As informações são do Saergs, que "lamenta profundamente sua partida e expressa solidariedade a todos que compartilharam de sua jornada". A cerimonia de despedida será na manhã desta quarta-feira, 19 de março, no Cemitério João XXIII.