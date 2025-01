Desastres por água causaram 8,7 mil mortes em todo o mundo em 2024

Desastres relacionados à água, sejam por chuva em excesso ou secas prolongadas, causaram mais de 8,7 mil mortes em 2024, deslocaram 40 milhões de pessoas e provocaram prejuízos estimados em US$ 550 bilhões. Estes dados abrangem o ano passado inteiro e constam no relatório mais atualizado do Global Water Monitor (monitor global da água), divulgado no início de janeiro.

De acordo com o levantamento, inundações repentinas, deslizamentos de terra e ciclones tropicais foram os piores tipos de desastres em termos de vítimas e danos econômicos. As mudanças climáticas, consequência de um planeta que aquece mais a cada ano, estão piorando o cenário, tornando os fenômenos climáticos mais extremos. Os meses com extremos de precipitação recorde em 24 horas foram 52% mais frequentes em 2024.

Principais eventos relacionados à água em 2024



Os eventos mais prejudiciais relacionados à água em 2024 incluíram inundações de rios, inundações repentinas, deslizamentos de terra, secas e ciclones tropicais. As consequências registradas foram mortes, deslocamentos, insegurança alimentar, prejuízos econômicos e impactos no meio ambiente.

Fonte: Global Water Monitor report 2024, adaptado

A tragédia climática do Rio Grande do Sul é descrita no relatório como “dilúvio”: “Entre o final de abril e maio de 2024, o estado brasileiro do Rio Grande do Sul sofreu inundações catastróficas devido a chuvas torrenciais. A região recebeu mais de 300 mm de chuva, com algumas áreas registrando 150 mm em 24 horas. O dilúvio causou pelo menos 85 mortes e o deslocamento de aproximadamente 150 mil moradores”.

Além de citar a perda de vidas, o relatório aponta a preocupação com “a segurança alimentar nacional” devido aos danos na agricultura no Estado. Dos 17 casos de inundações ou secas extremas analisados, o Rio Grande do Sul tem o segundo maior prejuízo econômico estimado – junto ao Sudeste Asiático pela passagem do Tufão Yagi –, com US$ 17 bilhões. À frente estão os Estados Unidos, com perdas que chegam a US$ 500 bilhões pela temporada de furacões.

A perspectiva para 2025 mostra riscos aumentados de desastres em todo o mundo. Devido às mudanças climáticas em andamento, as temperaturas globais provavelmente aumentarão ainda mais, levando a mais ondas de calor, maior risco de incêndios florestais, tempestades intensas e eventos extremos de precipitação.