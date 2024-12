Iniciativa de logística reversa inclui profissionais da reciclagem

Uma iniciativa na área da reciclagem que atenderá cerca de 120 catadores foi inaugurada no fim de novembro em Porto Alegre - o Hive-Hub Sul, um centro de reciclagem idealizado pela Ambev em parceria com a Polen, startup voltada à logística reversa dos resíduos. As informações são da Polen.

Leia também: Avança proposta para iniciativa privada gerir lixo em Porto Alegre

Com 800 m² de espaço e capacidade para armazenar até 300 toneladas de material reciclável, o projeto tem entre seus objetivos profissionalizar os catadores e, com isso, contribuir com a reestruturação das suas comunidades e com o fortalecimento da cadeia de reciclagem na cidade.