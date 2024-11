CAU/RS isenta anuidade para arquitetos e urbanistas atingidos pelas enchentes

Arquitetos e urbanistas gaúchos que foram afetados pelas enchentes de maio deste ano poderão ser isentados do pagamento da anuidade do Conselho. A iniciativa, proposta pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU/RS), foi aprovada pelo conselho federal e divulgada nesta segunda-feira. A medida vale para cadastro de pessoa física e jurídica. O objetivo é apoiar os profissionais que se encontram em dificuldades financeiras devido às consequências da tragédia climática que atingiu o Estado neste ano.

Têm direito à isenção os profissionais atingidos pela enchente, moradores do Rio Grande do Sul, e que tenham comprovante de recebimento do Auxílio Reconstrução, pago pelo governo federal, emitido em seu nome ou no nome de cônjuge residente no mesmo endereço. Quem já pagou a anuidade de 2024 poderá solicitar a isenção para o exercício de 2025, neste caso, o pedido deve ser feito no período entre 1º e 31 de janeiro de 2025. Quem ainda não pagou a anuidade de 2024 tem até o dia 20 de dezembro para requerer a isenção.

neste link Mais informações e orientações de como proceder podem ser obtidas com o CAU/RS pelo telefone/WhatsApp (51) 3094-9800, pelo e-mail [email protected] ou diretamente