Presidente Lula debate financiamento climático para gestores locais

"As cidades não podem custear sozinhas a transformação urbana. Elas não podem ser negligenciadas nos novos mecanismos de financiamento da transição climática", declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao receber uma carta com reivindicações de cidades dos países que compõem o G20.

A cúpula das 20 maiores economias do mundo se reuniu no Brasil entre esta segunda e terça-feira. No domingo, entre reuniões com líderes de outros países que antecipavam a cúpula, o presidente brasileiro recebeu representantes da iniciativa Urban 20, derivada do G20, que neste ano foi representada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD).

Lula sustentou que passa pelo planejamento urbano a transição ecológica e o enfrentamento à crise do clima. Para que isso aconteça, reconhece que será preciso aportar recursos nos governos locais. "Infelizmente, os governos esbarram em uma enorme lacuna de financiamento no Sul Global. Apenas uma parcela dos recursos necessários chega aos países em desenvolvimento e uma parte ainda menor alcança nossas metrópoles", disse.

Nesse contexto, o presidente reforçou que uma das prioridades brasileiras é a reforma da governança global, inclusive de sua arquitetura financeira e dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento.