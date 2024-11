Ufrgs recoloca Faculdade de Arquitetura no Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre

A representação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) no Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre voltará a ser ocupada pela Faculdade de Arquitetura. A Ufrgs tem assento permanente no Conselho do Plano Diretor como representação governamental.

Em ofício enviado à Prefeitura no dia 5 deste mês, o vice-reitor Pedro de Almeida Costa, no exercício da Reitoria, indicou três professores do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional (Propur) para integrarem o colegiado. São eles Eber Pires Marzulo como titular e, como primeira e segunda suplentes, na ordem, Clarice Misoczky de Oliveira e Livia Teresinha Salomão Piccinini.