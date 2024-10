Caminhada pelo Centro Histórico contará as transformações de Porto Alegre no início do século XX

Nas primeiras décadas do século XX, Porto Alegre viveu um boom imobiliário e se expandiu em direção às alturas. Em 1914, o Plano Geral de Melhoramentos e Embelezamento deu início a uma impactante remodelação do Centro Histórico, que trouxe uma nova configuração à cidade, mas também expulsou pobres e negros do Centro, dando origem às primeiras favelas.

Diversos prédios, avenidas e viadutos inaugurados naquele período ainda fazem parte da paisagem urbana e terão suas histórias contadas neste sábado, dia 2 de novembro, no walking tour "Ícones da arquitetura no Centro de Porto Alegre". A realização da atividade e as informações são da Badejo Experiências Culturais.

Pelas ruas de Porto Alegre: um guia para conhecer o Centro Histórico caminhando A condução será feita pela jornalista e guia de turismo Maria Lúcia Badejo, autora do livro

Fazem parte deste roteiro alguns dos prédios mais representativos do período compreendido entre os anos 1910 e 1950, como a Confeitaria Rocco, e os edifícios Jaguaribe, Sulacap e Guaspari, que contam a história da verticalização e do modernismo na capital gaúcha. O roteiro inclui ainda o edifício mais alto de Porto Alegre e obras de arquitetos consagrados, como Theodor Wiederspahn, Fernando Corona e Arnaldo Gladosch.

O walking tour começa às 10h, na Praça Conde de Porto Alegre (esquina das ruas Riachuelo e Dr. Flores) e terá duração de aproximadamente duas horas, com encerramento no Largo Glênio Peres. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da Badejo Experiências Culturais. No final, os participantes poderão dar uma contribuição espontânea em dinheiro ou Pix.

Todos os inscritos receberão um folder digital com imagens e informações adicionais para acompanhar o walking tour.

Walking tour Ícones da arquitetura no Centro de Porto Alegre