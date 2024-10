Biólogo lança livro com fotos das 15 expedições que participou na Antártica

Entre os anos 2002 e 2017, o gaúcho Cesar Rodrigo dos Santos participou de 15 expedições à Antártica, território mais austral do planeta. Biólogo de formação, Santos foi pesquisador da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), participando das incursões através do Programa Antártico Brasileiro. Aliando a pesquisa à fotografia, ele registrou em imagens o “continente gelado” e reuniu uma seleção delas no livro “Expedições Antárticas”, com lançamento marcado para esta quinta-feira, 10 de outubro, em São Leopoldo.

As viagens de Santos entre o Brasil e o continente antártico se deram em navios polares de apoio à pesquisa e em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB). Lá, Santos permaneceu em acampamentos, na Estação Antártica Comandante Ferraz e nos navios Ary Rongel e Almirante Maximiano. “Durante estes anos, utilizei desde ou filmes até as digitais mais atuais”, conta, por meio da assessoria de comunicação. “O livro traz uma janela para um local onde poucas pessoas têm a oportunidade de visitar”, destaca, chamando a atenção para a influência da região para o clima do Brasil.