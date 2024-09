Recicla Latas promove capacitação em gestão integrada de resíduos sólidos

Nos dias 18 e 19 de setembro, a Recicla Latas, entidade gestora responsável pelo aperfeiçoamento do sistema de logística reversa das latas de alumínio para bebidas no Brasil, promoverá uma capacitação em gestão integrada de resíduos sólidos direcionada aos gestores públicos da região Sul do Brasil. A ação ocorrerá de forma remota, gratuita e aberta a todos os interessados. As informações são da assessoria de empresa da entidade.

A iniciativa tem como objetivo aprimorar o conhecimento e as práticas ligadas à economia circular, logística reversa e legislação ambiental entre os gestores públicos. A programação será dividida por paineis temáticos que abordarão temas como a economia circular e mudanças climáticas, o Programa Recicla Paraná e a gestão de resíduos sólidos na administração pública, a importância e os desafios da contratação de cooperativas pelos municípios, entre outros.

A capacitação em gestão integrada dos resíduos sólidos tem o apoio institucional da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma), Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), Associação Nacional dos Catadores (Ancat) e da cleantech Polen - Solução e Valoração de Resíduos.

Serão palestrantes a promotora de justiça Annelise Monteiro Steigleder, da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Porto Alegre; Marcelo Marcondes, diretor jurídico nacional de mudanças climáticas, assuntos internacionais e de direitos dos animais da Anamma; Isabella Tioqueta, coordenadora de saneamento ambiental e economia circular na Secretaria do Desenvolvimento Sustentável do Estado do Paraná; André Castilho, advogado especialista em Direito Ambiental; Fernanda Brocca, secretária de meio ambiente e urbanismo do município de Torres/RS; Carlos Roberto Soares Pereira, presidente e sócio fundador da Cooperativa de Trabalho e Reciclagem Ltda (COORECICLO), de Pelotas; e Luiz Fernando Vieira, executivo de inteligência de negócios na empresa Zeros.

Serviço



Capacitação em Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - Edição Sul

Quando: 18 e 19 de setembro

Horário: das 9h às 12h

Valor: gratuito

Formato: online

Os interessados em participar devem se inscrever neste link : 18 e 19 de setembro: das 9h às 12h: gratuito: onlineOs interessados em participar devem se inscrever

Sobre a Recicla Latas