Nova turma de MBA aborda uso da data science na geração de projetos

Terá início no dia 6 de agosto a nova turma do MBA Cidades Responsivas, curso desenvolvido pelo Instituto Cidades Responsivas que une urbanismo estratégico e data science e já formou mais de 150 alunos desde a primeira edição, em 2021. A quarta turma terá aulas online e mentorias de projetos presenciais em São Paulo e em Porto Alegre. As informações são da assessoria de imprensa.

Voltado a gestores públicos, arquitetos, engenheiros, profissionais de TI, empreendedores do mercado imobiliário e do urbanismo e demais agentes que buscam atuar de forma inovadora no desenvolvimento urbano, o curso aborda como as mudanças de paradigmas e as novas tecnologias estão moldando as cidades.