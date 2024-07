Faleceu Emil Bered, arquiteto e ex-presidente do IAB

Aos 98 anos de idade, faleceu no início do mês, em Porto Alegre, Emil Bered, arquiteto e ex-presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil - Departamento do Rio Grande do Sul (IAB-RS). A morte foi confirmada no dia 1º de julho e no dia 2 foram realizadas as cerimônias de despedida e cremação. Este texto conta com informações publicadas pelo IAB-RS.

Bered Atuou entre 1950 e meados dos anos 2000 e projetou edifícios conhecidos, como o prédio da antiga CRT, na esquina das avenidas Borges de Medeiros e Salgado Filho, e do antigo Ipase, mais conhecido como o prédio do INSS, na Travessa Mario Cinco Paus, Centro de Porto Alegre. Presidiu o Instituto de Arquitetos do Brasil no Estado entre 1954 e 1958.

Em 2022, em comemoração aos 70 anos da Faculdade de Arquitetura da Ufrgs, foi lançado o livro EMIL BERED Arquiteto, com apoio institucional da Faculdade de Arquitetura da Ufrgs, do DOCOMOMO Núcleo RS e do IAB-RS. A obra foi organizada por Sérgio M. Marques, César Vieira e Eneida R. Ströher com a colaboração de Bered e de sua família.