Escritórios de Arquitetura propõem retrofit para habitação social no Centro de Porto Alegre

A tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul tem como uma das suas consequências um alto número de pessoas que perderam todos os bens materiais, inclusive o lugar onde moravam. Ofertar moradia a essas pessoas é preocupação de todas as esferas da administração pública, que já apresentam suas propostas habitacionais: Minha Casa, Minha Vida (MCMV) por parte do governo federal; cidades provisórias organizadas pelo governo do Estado enquanto novas unidades estão em construção; aluguel social e flexibilização de normas para facilitar a produção habitacional por parte dos municípios. Mas a construção de novas moradias não precisa ser a única saída para atender a essa demanda - que já existia e aumentou com as enchentes. É possível - e sustentável, do ponto de vista ambiental - o uso de imóveis já existentes para este fim, mesmo que para isso seja necessário alterar o padrão construtivo por meio de reformas. É o que se faz por meio do "retrofit", termo utilizado para reformas que alteram também o uso daquele lugar. É com base neste entendimento que surge a proposta da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura no Estado (Asbea-RS) de aplicar retrofit em escala em edifícios do Centro de Porto Alegre "como alternativa para a realocação de desabrigados da enchente de maio de 2024". A iniciativa lançada pela entidade vem acompanhada de um estudo da legislação local e tem como referência o município de São Paulo, onde, com apoio do poder público, 40 prédios na região central foram reocupados a partir da adaptação de uso no período de 5 anos. A proposta para a capital gaúcha é, também a partir de incentivos, destinar as unidades para atender a demanda habitacional prioritária, termo utilizado para o perfil de população com renda equivalente ao atendido por programas como o MCMV. "Entendo o momento como uma oportunidade para transformarmos os imóveis ociosos em habitação de interesse social", explica o arquiteto e urbanista Vicente Brandão, que integra a diretoria da Asbea-RS. Além da necessidade de moradia decorrente da enchente, a escolha pelo Centro Histórico como berço da iniciativa se dá por uma conjunção de fatores: é uma área consolidada, já atendida por infraestrutura urbana e que, por mais que tenha sido atingido pelas águas do Guaíba, não será deslocada - a melhor saída para o bairro é reforçar o sistema de proteção de cheias a partir da experiência deste ano. "O Resgate do Centro é um princípio para recuperar a autoestima da cidade. É o centro cultural e administrativo da cidade e, querendo ou não, do Estado. Tem um simbolismo nisso", defende Bibiana Fiterman, presidente em exercício da Asbea-RS. Tendo o Centro como piloto, o projeto poderá seguir depois para outras regiões com infraestrutura já instalada, como parte do 4º Distrito. Para levar o projeto adiante, a entidade elenca medidas que dependem de apoio do poder público e de instituições de fomento, como a Caixa. No cenário atual, a viabilidade financeira é apontada como um problema, pois falta acesso a crédito para moradia de baixa renda que considere as particularidades das obras de retrofit, que partem de uma planta baixa existente, portanto não se enquadram necessariamente na metragem exigida a novos imóveis. Uma das medidas propostas, a exemplo do praticado em São Paulo, é o incentivo urbanístico e financeiro: lá, imóveis que atendem critérios pré-determinados recebem até 25% do valor da obra - a prioridade na distribuição dos recursos, também definidos previamente, é para obras que atendam as faixas 1 e 2 de habitação de interesse social na cidade. Há também uma "trava" que garante a manutenção dessa finalidade ao imóvel por um período. "Se passarmos por essa crise e ainda tiver imóveis ociosos no Centro, erramos como sociedade", sustenta Brandão. "E, se não tivermos incentivos ou instrumentos que permitam fazer isso (a conversão de uso) nesse momento de alta demanda, é porque falhamos enquanto entidades, sociedade e poder público. Não tem como passar por essa crise com imóveis subutilizados", completa. A iniciativa foi apresentada à administração municipal e a representantes da Caixa. A prefeitura confirma ter recebido a proposta e informa que o material está em avaliação.

"O edifício mais verde… é aquele que já está construído"

A frase "O edifício mais verde… é aquele que já está construído", do arquiteto norte-americano Carl Elefante, é um convite a pensar a cidade a partir da realidade já existente, consciente da relação do que é construído com a natureza, preservação ambiental e redução da emissão de gases poluentes na atmosfera. A ideia dialoga com o conceito proposto pelo retrofit das edificações. "Os edifícios representam enormes investimentos em recursos energéticos, materiais e financeiros e, no entanto, milhares de edifícios viáveis ​​são destruídos todos os anos em nome do progresso. A escala deste desperdício é ainda mais preocupante à medida que o mundo enfrenta as alterações climáticas e a necessidade de reduções rápidas nas emissões de gases com efeito de estufa", declara em artigo disponível no seu site. O arquiteto sustenta que a modernização de prédios existentes pode garantir desempenho equivalente aos novos e ao mesmo tempo reduzir as emissões atreladas à construção quando acontece do zero. "Ocupar, manter, renovar e adaptar edifícios existentes é a abordagem mais ecológica e é especialmente crucial para cumprir as metas de redução de emissões do Acordo de Paris sobre Alterações Climáticas", conclui.

Projeto Retrofit em Escala - Asbea-RS