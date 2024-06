Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre volta a se reunir

Após quase dois meses sem reuniões, o Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre voltará a se reunir na noite desta quarta-feira, dia 19 de junho, às 18h, em formato virtual (com acesso à computador e rede para quem tiver necessidade). A orientação inicial era manter o colegiado suspenso enquanto estiver vigente o estado de calamidade em Porto Alegre - o decreto foi publicado no dia 2 de maio, com validade de 180 dias. No entanto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade entendeu que há condições de retomar as atividades e que "o conselho traz mais benefícios ativo". Havia, de acordo com a secretaria, pedido dos conselheiros para que fossem retomados os encontros.