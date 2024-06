Ciclo de palestras 'Clima e Sociedade' terá aula inaugural com filósofo Michael Sandel

Terá início no sábado, dia 15 de junho, e segue até o dia 15 de setembro o Ciclo de Palestras “Clima e Sociedade”. Em formato online, o evento conta com a participação de mais de 60 especialistas nas áreas de ciências humanas e da natureza, com análises sobre a interseção entre clima e sociedade. A realização é iniciativa do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com o apoio da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (Anpof).

cursos.anpof.org.br/trilha-i-clima-e-sociedade O filósofo, escritor e professor de filosofia política em Harvard, Michael Sandel, ministrará a palestra inaugural. As inscrições podem ser realizadas no link. As informações são da assessoria de comunicação do evento.

O evento visa não apenas oferecer uma reflexão profunda sobre os desafios enfrentados em relação ao clima, mas também arrecadar recursos para apoiar as comunidades gaúchas mais atingidas por essa tragédia. De acordo com Gabriel Goldmeier, professor de Matemática e Filosofia no Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), a iniciativa é resultado de uma mobilização nacional em prol da solidariedade. “A comunidade filosófica brasileira se uniu em um esforço sem precedentes para ajudar o Rio Grande do Sul e as comunidades mais afetadas com as enchentes. Todo o valor arrecadado com o evento será destinado a projetos que atendem essas comunidades vulnerabilizadas”, destaca.

As palestras têm transmissão pela plataforma Cursos Anpof e as apresentações estão organizadas em trilhas temáticas, cada uma reunindo aproximadamente cinco palestrantes. Além de Michael Sandel, a primeira trilha conta com palestras de Luís Augusto Fischer, Renato Janine Ribeiro, Negra Jaque, Fernanda Melchionna e Suzana do Nascimento Veiga. Os interessados terão a opção de adquirir as trilhas individualmente ou investir no pacote completo, com preço de R$ 75 por trilha ou R$ 650 pelo ciclo integral. Além disso, neste primeiro momento, é possível adquirir o conteúdo síncrono, permitindo uma participação ao vivo e interativa.

O projeto conta ainda com o apoio do Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH) e da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM, bem como dos programas de pós-graduação em Filosofia da UFPel, UFRGS, UCS, PUCRS, UFSM, Unisinos, do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Humanidades e Linguagens (PPGEHL) da UFN e do IFRS.