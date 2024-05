Novo livro de pesquisadora trata de jornalismo e crise climática

"Jornalismos e crise climática: Um estudo desde o Sul Global sobre os vínculos do jornalismo com a colonialidade" é o novo livro da pesquisadora Eloisa Beling Loose, do Grupo de Pesquisa Jornalismo Ambiental, da Ufrgs.

A publicação discute a cobertura das mudanças climáticas em veículos não hegemônicos, trazendo outras perspectivas para pensar o assunto desde o Sul Global. O trabalho é fruto do segundo doutorado de Eloisa, realizado no Programa de Pós-Graduação em Comunicação, sob a orientação da professora Ilza Maria Tourinho Girardi.

A obra mostra ainda como os diferentes jornalismos, do hegemônico ao alternativo, possuem vínculos com a colonialidade, evidenciando a necessidade de revisão de algumas lógicas que permitem a visibilidade de alguns temas, enquadramentos e fontes de informação em detrimento de outros. O prefácio do livro é de um dos principais intelectuais latino-americanos no âmbito da problemática ambiental, Enrique Leff, que defende o papel dos comunicadores para o enfrentamento do colapso ambiental.