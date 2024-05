Limpeza das ruas de Porto Alegre iniciará em bairros atingidos conforme a água baixar

Centro Histórico, Humaitá, Ipanema, Menino Deus, Sarandi e as Ilhas estão entre os bairros de Porto Alegre mais afetados pelas enchentes e que serão atendidos prioritariamente pelo plano de limpeza da cidade desenvolvido pelo Departamento de Limpeza Urbana (DMLU) e pela Secretaria de Serviços Urbanos. As informações são da prefeitura. A expectativa é de iniciar a limpeza conforme a água for baixando nos bairros, mesmo que o Guaíba ainda esteja acima da cota de inundação, que é de três metros. Portanto, não é possível prever quando a limpeza terá início em todas as localidades.

O serviço de limpeza será de raspagem e remoção da terra e do logo das vias, lavagem e recolhimento de resíduos e entulhos. Serão ao todo 20 equipes, cada uma com 25 operários e equipamentos como retroescavadeiras, pás-carregadeira, caminhões, vassouras mecânicas, hidrojato e caminhão-pipa. No caso dos equipamentos que o município não tem, a administração vai ser valer da ferramenta de contrato emergencial previsto no decreto de calamidade.

Para agilizar o recolhimento, estes materiais serão concentrados em um local no interior de cada bairro e, após, serão transportados para uma das quatro unidades provisórias de recebimento de resíduos, na Zona Norte, na Lomba do Pinheiro, na Serraria e um outro ponto a ser definido. Será implantada, ainda, uma central de grande porte para trituração dos resíduos volumosos na Estação de Transbordo do DMLU, na Lomba do Pinheiro. Os resíduos depositados nas quatro unidades de recebimento provisórias serão enviados para o aterro. Está em estudo uma unidade de recebimento provisório de resíduos na Ilha Grande dos Marinheiros ou na Ilha do Pavão.

Bairros atendidos pelo plano

- Anchieta

- Aquipélago (Ilhas)

- Belém Novo

- Centro Histórico

- Cidade Baixa

- Floresta

- Guarujá

- Humaitá

- Ipanema

- Jardim São Pedro

- Lami

- Menino Deus

- Navegantes

- Ponta Grossa

- Praia de Belas

- Santa Maria Goretti

- São Geraldo

- São João

- Sarandi

- Vila dos Sargentos

- Vila Farrapos