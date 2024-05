Áreas de Porto Alegre atingidas em 1941 voltaram a ser alagadas

enchente que atinge Porto Alegre e das chuvas que devastaram mais da metade dos municípios gaúchos fenômeno climático El Niño, que naquele momento foi igualmente classificado como de intensidade forte.

Assim como em 1941, a primeira semana de maio de 2024 é a mais dramática dae das. No mesmo dia 6 de maio, 83 anos atrás, o extinto Diário de Notícias dizia na matéria de capa: “Já não há mais dúvida: estamos em face da maior enchente que até hoje conheceram Porto Alegre e o Rio Grande do Sul”. Outra coincidência com 1941 é a influência do, que naquele momento foi igualmente classificado como de intensidade forte.

Em 8 de maio a cheia alcançou a marca de 4,76 metros no Centro Histórico. Uma linha do tempo contando como foram aqueles dias, os fatores que contribuíram para o avanço e o recuo das águas, além das providências tomadas na tentativa de evitar que se repetisse o cenário trágico, foram tema da série de reportagens “A maior enchente que Porto Alegre já viu” Marcus Meneghetti no Jornal do Comércio quando o fato histórico completou 80 anos, em 2021.

Há oito décadas, parte da Capital ficou 22 dias debaixo d’água.. Uma linha do tempo contando como foram aqueles dias, os fatores que contribuíram para o avanço e o recuo das águas, além das providências tomadas na tentativa de evitar que se repetisse o cenário trágico, foram tema da série de reportagens, assinada pelo jornalistanoquando o fato histórico completou 80 anos, em 2021.

O marco de 1941 foi superado na virada de sexta para sábado e, na manhã do último dia 4, a água ultrapassou a pequena placa metálica na parede do Mercado Público que lembrava a altura atingida na cheia de dimensão nunca antes registrada em Porto Alegre. Neste domingo, 5 de maio de 2024, chegou ao seu ápice: 5,33 metros.



barreiras contra a inundação da cidade

Naquela época, a tragédia levou as autoridades municipais e estaduais a debater e decidir pela construção depelos rios Guaíba, Jacuí e Gravataí. Duas décadas – e outra cheia, em 1967 – depois, o sistema de proteção foi implementado. Previsto para frear qualquer ameaça de catástrofe climática que acometa o Estado, une o Muro da Mauá e uma série de diques ao sistema de drenagem da cidade. Agora, está sendo colocada à prova e deixa expostas falhas – sejam do sistema em si, sejam da falta de aperfeiçoamento com o passar dos anos e com o agravamento da crise do clima.

Centro Histórico está entre as áreas afetadas; na fotos, Rua Uruguai e Paço Municipal em 1941. Foto:

As áreas alagadas em 1941 e agora não são exatamente as mesmas, até porque o desenho urbano da cidade passou por grandes mudanças desde então. Mesmo assim há áreas com enchente que coincidem nas duas ocasiões: o Centro Histórico, os bairros do 4º Distrito e parte da Cidade Baixa. Nestas e em outras áreas, aterros expandiram o traçado original de Porto Alegre. O início foi desordenado e gradual, ainda no século XIX, formatando lugares como a Praça da Alfândega e o largo do Mercado Público. A implementação dos aterros se tornou mais ordenada na virada para o século XX, com a construção do novo Porto na Capital, obra do governo do Estado. A primeira parte, o Cais Mauá, foi inaugurada em 1921. A expansão seguiu para o norte com o Cais Navegantes entregue em 1949 e o Cais Marcílio Dias em 1956.



Já na metade do século XX, outra obra, há décadas desejada pelo poder público municipal, começou a tomar forma. Partindo do Centro Histórico em direção à Zona Sul, o aterro Praia de Belas teve relação com outra grande obra de engenharia de Porto Alegre: a canalização do Arroio Dilúvio (que originalmente passava por dentro dos bairros Partenon, Santana, Azenha, Cidade Baixa e Centro) e foi acompanhada da criação da Avenida Ipiranga.



Parte do sistema de proteção contra cheias se valeu dessas novas áreas da cidade. O sistema é composto por três elementos: 24 quilômetros de diques externos, às margens do Guaíba, do Jacuí e do Gravataí; 44 km de diques internos, às margens dos arroios que atravessam a cidade; e uma série de casas de bombas para drenar mecanicamente a água da chuva que se acumula nas ruas, para evitar que voltem pelos bueiros (enchente).



A função dos diques externos é evitar que os rios transbordem para dentro da cidade (a inundação). Ao norte, seguem o trajeto da avenida Castelo Branco e da Freeway, passando pelos limites de Porto Alegre com Canoas e Cachoeirinha. Ao sul, acompanham o traçado das avenidas Edvaldo Pereira Paiva (Beira-Rio) e Diário de Notícias. As pistas para veículos estão instaladas em cima dos diques, motivo pelo qual são elevadas em relação ao resto das cidades e dos rios.



No trecho do Porto junto ao Centro Histórico, no entanto, não foi possível construir diques nem elevar a avenida Mauá: a combinação de uma região já povoada com o cais que operava a pleno, com embarque e desembarque de mercadorias comercializadas na Capital e transportadas para outras cidades do Estado, levou os gestores a decidirem pela construção do muro da Mauá, com 2,6 km de extensão, que é parte da estrutura dos diques externos.