Sociedade pode compartilhar informações em apoio a povos indígenas

Conscientizar e compartilhar informações é a forma que a sociedade tem de contribuir com as causas dos povos indígenas no Brasil, aponta o líder Yanomami Junior Hekurari Yanomani, da comunidade Urihi, região do Surucucu, em Roraima. Ele esteve em Porto Alegre em março para participar do Fórum Internacional do Meio Ambiente organizado pela Associação Riograndense de Imprensa. Confira trechos da entrevista concedida à coluna e acesse o blog para ler a íntegra.

Jornal do Comércio - É a sua primeira vez no Rio Grande do Sul, mas você visita outros Estados e Países para divulgar a situação do povo Yanomami, certo?

Junior Hekurari Yanomani - Sim. É a primeira vez em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Já andei muito em outros estados e em outras cidades. Os modelos das grandes cidades são os mesmos. São elas que influenciam e por isso é necessário o apoio da sociedade civil. Em Porto Alegre, não se sabe a situação dos povos indígenas que estão do outro lado (do País) e que também fazem parte do Brasil. Principalmente os indígenas isolados na Amazônia, dentro da floresta, em Roraima e no Amazonas, que são de diferentes culturas. Em Porto Alegre existem indígenas Kaingang e Guaranis que estão sofrendo e lutando para ter uma moradia, uma terra, e isso é diferente. Lá (na Amazônia) temos as terras demarcadas pela Constituição Federal e lutamos para mantermos. No Rio Grande do Sul, a luta é para conseguir o direito. São os mesmos povos, por isso é importante a sociedade lutar junto.

JC - Como a sociedade, sejam pessoas ou instituições, pode apoiar a causa Yanomami e dos povos indígenas?

Junior Hekurari Yanomani - O apoio da sociedade civil é importante. Dentro das cidades tem mais tecnologia, as redes sociais. Quando se fala nas redes sociais, as autoridades brasileiras se mexem. Enquanto não tiver essas influências, as autoridades não irão fazer. O jornalismo é importante, ele alerta. O governo não faz pensando em seu papel, ele faz diante da pressão. Precisamos que isso seja permanente, que a Constituição seja cumprida. Direito de ir e o direito de falar, porque nossas lideranças são impedidas de falar. Os garimpeiros apontam armas e os líderes são impedidos de falar.

JC - Algum recado para a população que não sabe o que os Yanomami estão passando?

Junior Hekurari Yanomani - Compartilhar as informações corretas sobre o que está se passando nas terras indígenas é muito importante para ajudar o próprio governo a chegar nas terras indígenas. Nós não temos essas ferramentas e tecnologia para pedir socorro, pedir segurança, pedir apoio do governo federal através dessa influência digital e do jornalismo. Sabemos que os governos não fazem (o que é preciso) pensando que essa é a sua obrigação, é exercer a sua função. Por isso é importante dar apoio, procurando informações, para poder chegar nas grandes cidades, nas universidades, nas escolas para conhecer quem somos nós e porque somos indígenas dentro do Brasil.