Claudio Teiltelbaum é reeleito presidente do Sinduscon-RS

O engenheiro Claudio Teitelbaum, do Escritório de Engenharia Joal Teitelbaum, foi reeleito para um segundo mandato consecutivo na presidência do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), que compreende o biênio 2024/2026.

Eleito para o primeiro mandato em 2022, o empresário já havia ocupado o cargo de vice-presidente em gestões anteriores. Neste ano as eleições ocorreram no dia 11 de março e a posse da nova diretoria será no dia 13 de maio, em jantar na Associação Leopoldina Juvenil.