Tratamento de água para sistemas de refrigeração é tema de evento em Porto Alegre

As inscrições Porto Alegre recebe no dia 21 de março a IV Conferência Nacional de Tratamento de Águas – CONATRAT, evento organizado pelo Comitê Nacional de Tratamento de Águas da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento (Abrava) em parceria com o braço gaúcho da entidade (Asbrav).estão abertas e ainda há ingressos disponíveis. As informações são da organização do evento.

A conferência tem por objetivo destacar a importância do tratamento de águas de sistemas de climatização com foco na performance, considerando os mais diversos tipos de águas, de reuso, arrefecimento, entre outros. Para o evento são esperados profissionais que atuam direta e indiretamente com questões que envolvem sistemas de climatização, profissionais das áreas de engenharia, facility management, sustentabilidade, saúde, shoppings centers, hotéis, entre outros.