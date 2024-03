Corrida de rua em Porto Alegre alerta para destinação correta do plástico

Porto Alegre recebe no próximo domingo, dia 10 de março, a primeira edição da POA Plast RUN, corrida de rua promovida pelo Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do Rio Grande do Sul (Sinplast-RS). O evento tem como objetivo conscientizar para boas práticas com os resíduos e sobre o cuidado com o destino dado ao lixo, principalmente o plástico. As informações são da assessoria de imprensa.

A atividade terá corrida com início às 7h na Ródula das Cuias (avenida Edvaldo Pereira Paiva) e chegada no Shopping Pontal, com percurso total de 5km, e caminhada a partir 8h com largada e término no Pontal e 3km de percurso. A POA Plast RUN contará também com prova para crianças, com percurso de 600 metros, e acessibilidade através do Pr.A.I.A. – Protótipo de Andador Infantil de Areia em PVC, criado pelo projeto Tampinha Legal e utilizado por pessoas com deficiência. Os vencedores serão premiados com medalhas e troféus por categorias e será feito sorteio de brindes.

Segundo André Castro, consultor do Sinplast-RS e coordenador da corrida, o propósito da atividade é divulgar e conscientizar a sociedade para que trate o plástico com cuidado, dando a ele o destino adequado. Para isso, o evento conta com o apoio do Instituto SustenPlást, que estará presente com os programas Tampinha Legal e Copinho Legal.

Os copos utilizados pelos corredores serão depositados em coletores apropriados e encaminhados para entidades assistenciais participantes dos programas, destaca Simara Souza, gerente do Instituto SustenPlást. Além disso, será realizada uma oficina gratuita para a confecção do Pr.A.I.A, que será realizada junto à área de dispersão da corrida, no Pontal Shopping, das 7h às 11h.

WhatsApp (51) 99554.1300. O Sinplast-RS é o realizador da 1ª POA Plast RUN, com organização da 2Wins e Apoio Técnico da RS Runners.

O evento tem a parceria do Instituto Sustenplást, Tampinha Legal, Copinho Legal, Prefeitura Municipal de Porto Alegre e Pontal Shopping, e o apoio da ABIEF, BRO, Coza, Eurovisão, Grunflex, HERC, InBetta, Lange, Lugiplast, Laborário Saúde, Zandei Plásticos e Xalingo.