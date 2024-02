FestPoa Rural vai celebrar produção primária na Capital

Porto Alegre realizará em março a FestPoa Rural, evento em alusão à produção primária no município. O evento terá como propósitos fomentar o cultivo de forma orgânica, promover o turismo rural, incentivar novos empreendedores e ampliar o mercado consumidor para os produtores da região.

Para este sábado está marcado o lançamento do evento será às 11h deste sábado, dia 17, na Granja Lia (Estrada São Caetano, 3.000), no Bairro Lami, pelo prefeito Sebastião Melo (MDB).

A realização do FestPoa Rual é da Associação Porto Alegre Rural (Caminhos Rurais) em parceria com a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV), e com o apoio do Sindicato Rural de Porto Alegre, da Associação dos Produtores Agroecológicos da Região Metropolitana de Porto Alegre (RAMA) e do escritório de Porto Alegre da Emater-RS.