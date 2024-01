Composição de chapa na RGP 8 tem alteração

A chapa 1 da Região de Gestão do Planejamento 8, que abrange a Restinga e bairros do Extremo Sul, tem nova composição para substituir Gilberto Cardoso de Aguiar, que faleceu no início do ano. A titularidade da chapa ficou com Emerson, Márcia é a primeira suplente e o novo nome na composição é de Cristina Salomão como segunda suplente. A troca, tratada como um caso omisso do edital, foi deliberada pela Comissão Eleitoral e publicada no Diário Oficial no dia 10.