Eleição das entidades para o Conselho do Plano Diretor é adiada

O calendário da eleição para o Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre foi alterado e a votação para a escolha das entidades representativas da sociedade civil será no dia 29 de fevereiro, três semanas depois da data originalmente prevista. A alteração foi publicada no Diário Oficial de segunda-feira e muda também o período para resposta aos pedidos de impugnação que deveriam ser feitos até hoje - com a mudança, o prazo foi estendido até 16 de fevereiro. As datas das eleições regionais não foram alteradas.

Gabriela Brasil, da comissão eleitoral, justifica a decisão por uma análise de que não seria possível prosseguir com a análise dos pedidos de impugnação das entidades em concomitante com a eleição das entidades. "Quando recebemos a liminar que mandou iniciar o processo eleitoral em 90 dias, a secretaria fez o possível para inserir nos 90 dias. No decorrer dos trabalhos se percebeu que uma comissão não daria conta dos dois pleitos (regiões e entidades)", sustenta.

A liminar citada é a concedida pela Justiça em 20 de outubro de 2023 no âmbito de uma ação popular e que suspendeu o Conselho do Plano Diretor enquanto não fossem realizadas novas eleições para o colegiado. O grupo que assumiu mandato em 2018 atuava precariamente desde 2020, quando deveriam ter sido realizadas eleições - a permanência se deu por prorrogações por meio de instrução normativa do Executivo. A Justiça questiona esse formato e até mesmo as decisões tomadas no período estão em cheque.

Com a reviravolta jurídica, o prefeito Sebastião Melo (MDB) decidiu que somente enviará o novo texto da Lei para a Câmara após a eleição municipal de 2024. O processo de revisão teve início em 2019 e já passou por quase todas as etapas previstas - falta a realização da audiência pública para a apreciação do projeto de lei, ainda não apresentado pela prefeitura.

Sobre as eleições para o colegiado, a ideia da prefeitura era concluir o processo, que compreende a escolha dos representantes das regiões de planejamento e da sociedade civil organizada, em três meses. Mas, embora a determinação da Justiça fale em "que ocorram eleições e a posse dos novos conselheiros, a ocorrer dentro do prazo máximo de 90 dias", o entendimento do Executivo aponta que ter iniciado o processo já conta para atender a liminar.

Um dos motivos pelo qual não foi possível conciliar a realização das eleições regionais, em andamento desde a semana passada, com a das entidades, é a grande participação, que superou as expectativas da prefeitura no número de inscrições e no comparecimento eleitoral.

Mesmo estando ainda no início do pleito, já é possível afirmar que estas são as maiores eleições para o Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre. No primeiro dia foram registrados mais de 1,5 mil votos, mas mais pessoas compareceram - houve muita desistência devido ao calor do dia somado à falta de ventilação e à estrutura inadequada na Câmara Municipal, o que resultou em filas com espera de até cinco horas.

Com a mudança no calendário, Gabriela explica que a comissão terá tempo hábil para julgar os recursos dos pedidos de impugnação e as respostas, sem competir em atenção com a votação em andamento.

São 82 as entidades que estão concorrendo a nove vagas de representação da sociedade civil organizada em três fóruns: ambientais e instituições científicas; de classe e afins ao planejamento urbano; e empresariais da área da construção civil. Uma (o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico) não estava listada inicialmente pela prefeitura, mas realizou a inscrição dentro do prazo e consta na relação atualizada.

Destas 82, apenas 14 já estão habilitadas ao pleito - ou seja, apresentaram toda a documentação solicitada e não foram questionadas quanto ao enquadramento no fórum ao qual estão inscritas. As que não estiverem de acordo com as demandas do edital até o dia 16 de fevereiro serão oficialmente impugnadas.

Diferente das eleições nas regiões de planejamento, somente representantes das entidades votarão no pleito do fim de fevereiro - o local e o horário ainda não foram definidos. A posse acontecerá na sequência, mas também não há previsão de data.