Às 18h desta quarta-feira (10), a engenheira ambiental Nanci Walter tomará posse como presidente reeleita para a gestão 2024/2026 do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS). Na ocasião também serão empossados a Diretoria da Mútua-RS, os Coordenadores Estaduais e Regionais do CDER-RS e os Coordenadores das Inspetorias. A solenidade terá início às 18h30 e será realizada no Hotel Deville Prime.