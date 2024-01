Eleição para o Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre tem recorde de candidatos

Nas eleições para o Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre deste ano, 20 chapas disputam as oito vagas de representantes das regiões de gestão do planejamento (RGP). Isso faz o pleito ser o mais concorrido em quase duas décadas, período com documentação disponibilizada. Nas votações anteriores, o maior número de chapas na disputa foi para a eleição do mandato 2016/2017, com 18 concorrentes.

A informação consta na dissertação de mestrado "De Conselho do Plano Diretor a Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental: desenho institucional da participação no urbanismo-planejamento urbano em Porto Alegre (1955-2020)", do arquiteto e urbanista Rafael Pavan dos Passos, defendida na Ufrgs em 2022.

O levantamento considera as eleições realizadas desde o ano 2000, quando entrou em vigor o atual Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental, aprovado em 1999. Os dados foram coletados nas publicações do Diário Oficial de Porto Alegre e nas Atas das Eleições de cada momento.

Conforme o autor, não foram localizadas as informações referentes aos pleitos de 2002-2003 e 2004-2005. Nos biênios seguintes, o número de chapas concorrentes foi o seguinte: 17 em 2006-2007; 12 em 2008-2009; 14 em 2010-2011; 13 em 2012-2013; 14 em 2014-2015; 18 em 2016-2017; e 14 em 2018-2020.

Os conselheiros regionais, junto a um conselheiro indicado pelo Orçamento Participativo, formam a representação comunitária do colegiado, que é de um terço dos 27 integrantes. Outro terço é do poder público, com representantes indicados pela prefeitura, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pela Metroplan. As nove vagas restantes serão preenchidas por entidades, sendo cinco de representação de classe e afins ao planejamento urbano, duas empresariais, preferencialmente da área da construção civil, e duas da área ambiental e de instituições científicas.