Capital busca parceria de empresas para coleta de vidros

Está aberto até 20 de janeiro o edital de chamamento público para contêineres específicos para vidros em Porto Alegre. A empresa que instalar os equipamentos será responsável pela coleta, transporte, recolhimento e destino final destes para reciclagem. Conforme o edital, trata-se de "doação" do serviço a ser prestado pela iniciativa privada, sem custo para o poder público. A contrapartida é o recolhimento do material.

A prefeitura informou, por meio da Secretaria Municipal de Parcerias, que foi procurada pela Associação Brasileira de Vidros e empresas do setor interessadas em contribuir com a coleta. Ainda conforme o chamamento, está previsto que sejam disponibilizados de 30 a 40 contêineres em locais selecionados pela prefeitura, que podem ser expandidos pelo parceiro privado. Inicialmente devem ser atendidos pontos em que é identificada maior demanda, como a região de bares no 4º Distrito e nos bairros Cidade Baixa, Rio Branco e Bom Fim. Além dos parques da cidade, como a Orla do Guaíba, a Redenção e o Marinha do Brasil.

O descarte do vidro, inteiro ou em cacos, é um problema para a segurança dos trabalhadores envolvidos com a coleta, triagem e encaminhamento dos materiais. Há também dificuldade, por parte das cooperativas, de realizar a venda.