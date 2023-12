Porto Alegre recicla apenas 2,1% dos resíduos secos

O índice de resíduos da coleta seletiva (o lixo seco) efetivamente reciclado em Porto Alegre é de apenas 2,1%. Somado ao 1,1% das podas de árvores realizadas pelo poder público, a Capital gaúcha chega a somente 3,2% de "desvio de aterro", denominação dada aos resíduos descartados que são encaminhados à reciclagem ou viram adubo por meio da compostagem. Todo o restante vai parar no aterro sanitário.

Os dados constam no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), elaborado em 2013 e com vigência até 2033. O decreto da revisão do documento, feita entre 2021 e este ano, foi assinado na terça-feira, dia 19, pelo prefeito Sebastião Melo, em evento na sede do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).

Para mudar o cenário, o Plano conta com 22 ações a serem implementadas ou continuadas em quatro etapas: até 2024, 2027, 2030 e 2033. A partir de agora, em 60 dias será instituído um comitê interno para gerenciar o trabalho, explica o engenheiro Geraldo Antônio Reichert, coordenador técnico do Plano.

Dentre as metas a serem alcançadas estão a contratação direta de cooperativas de catadores para realizar a coleta seletiva em uma parte da cidade. Chamada de "coleta coletiva solidária", a medida atende o previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. A elaboração do projeto básico e da planilha de composição de custos será no ano que vem, já a contratação está prevista para a segunda etapa, até 2027.

Outra meta projetada pela administração municipal é criar, ainda em 2024, um estudo de viabilidade para a concessão de incentivo econômico ao cidadão que aderir aos programas de segregação de resíduos. Ou seja, a proposta é garantir reconhecimento à pessoa que contribui para a gestão dos resíduos fazendo a correta separação dos recicláveis, orgânicos e rejeitos, por exemplo.

Também está no horizonte da prefeitura a concessão total da gestão de resíduos, assunto que é estudado pelo menos desde 2021. A ideia é que um único parceiro privado concentre o gerenciamento de todos os contratos relacionados com a coleta, triagem, transporte e o que mais esteja relacionado ao serviço. Melo cita que atualmente são entre 70 e 80 contratos. No momento, a prefeitura analisa as propostas apresentadas por três empresas por meio de Manifestação de Interesse Privado (MIP).