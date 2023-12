Escritório de Porto Alegre vence concurso para o Lago Joaquina

Os arquitetos e urbanistas Thiago Yuuki Kajiwara, Ananda Maciel Oliveira e Diego Flamia, do escritório OCRE Arquitetura, de Porto Alegre, foram os vencedores do "Concurso Público Nacional de Arquitetura da Paisagem para Requalificação do entorno do Lago Joaquina Rita Bier em Gramado, RS".

Além da premiação de 50 mil reais, o escritório também será contratado para realizar o projeto executivo e, no total, receberá o valor de R$ 550 mil. O concurso foi promovido pela prefeitura de Gramado com organização do Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Rio Grande do Sul (IAB-RS) e apoio da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP) e do IAB-RS Núcleo Hortênsias.

O resultado do concurso e as imagens dos projetos vencedores em primeiro, segundo e terceiro lugar estão disponíveis no site oficial: www.concursolagojoaquina.org.br.