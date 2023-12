Prefeitura vai alugar geradores e cobrar da Equatorial, diz Melo

Na reunião que terá com a direção da Ceee Equatorial na tarde desta terça-feira (19), o prefeito Sebastião Melo (MDB) vai comunicar a decisão da prefeitura para lidar com a falta de energia que afeta o serviço de abastecimento de água em Porto Alegre: alugar geradores e cobrar da empresa o valor da locação.



"Vou ter uma reunião hoje bastante dura com a Equatorial. Não é só problema de energia. Mas muito do que estamos vivendo ontem, anteontem e antes, foi porque faltou luz quatro horas na estação do Belém Novo, que atende 300 mil pessoas. E quando fica sem energia por quatro horas, desarranja todo o sistema de abastecimento", disse.



O anúncio que será feito na reunião foi antecipado por Melo em evento da prefeitura no fim da manhã, na sede do DMLU.



"Vou alugar geradores e vou cobrar deles. Vou comunicar Ministério Público e a Agergs da atitude deles. E vou comunicar a Aneel que não aceito mais isso", completou.





Há registros de falta água em algumas regiões de Porto Alegre há mais de uma semana



Melo reconhece que existem problemas a serem resolvidos por parte da prefeitura. Citou o atraso nas obras da Estação de Tratamento Arado e um erro de execução do projeto em obra no Jardim Botânico.



"Mas o povo não entende nada disso, quer saber se está faltando água, e eu estou muito indignado com isso", declarou.



Outra medida a ser implementada é o "desvio" de água: alguns bairros deixarão de ser atendidos por um período pré-determinado, para que seja feito o envio de água para áreas hoje desabastecidas. A prefeitura informará com antecedência o cronograma dos desvios. Na segunda-feira a prefeitura informou o reforço no envio de caminhões-pipa para as comunidades mais afetadas, localizadas na Lomba do Pinheiro e no Morro da Cruz - atualmente são 21 atendendo a população.