Porto Alegre terá acesso a crédito de R$ 20 milhões Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para obras de infraestrutura cicloviária. A Câmara Municipal aprovou o pedido da prefeitura na segunda-feira, 11. O texto faz referência ao Plano Diretor Cicloviário Integrado (PDCI) da Capital, de 2009, que propôs uma rede de 495 km. Em 2021, a malha tinha 60,6 km.

No entanto, o projeto aprovado pelo Legislativo será alterado. Inicialmente o governo previa a implementação de mais de 30 quilômetros de malha cicloviária, incluindo ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, e a instalação de bicicletários em 11 terminais de transporte. Mas parte do recurso será destinado para as obras de recuperação dos taludes de sustentação do Arroio Dilúvio, na Avenida Ipiranga, que desabaram durante as fortes chuvas que atingiram o Estado durante o inverno. É junto aos taludes que ficam as faixas destinadas às bicicletas.

ciclovia da Avenida Ipiranga foi interditada em toda a sua extensão No início de setembro, afoi, desde a avenida Borges de Medeiros, no Centro Histórico, até a avenida Antônio de Carvalho, na zona Leste, por risco de desabamento.

ciclistas continuam utilizando a estrutura da ciclovia Mesmo bloqueada,, desrespeitando a recomendação de segurança da prefeitura. O projeto aguarda sanção do prefeito Sebastião Melo e ainda não há previsão para o início dos trabalhos de recuperação da via.