Fenômenos extremos são debatidos na COP-28

No momento, 40 municípios gaúchos se encontram com estado de emergência reconhecido pela Defesa Civil e ao menos 194 registraram impactos das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no mês de novembro. Os eventos climáticos extremos registrados no Estado em junho, setembro e novembro causaram mortes, destruição de cidades e da natureza. Será preciso considerar o impacto da mudança do clima na reconstrução das cidades, além da adaptação para futuras situações como estas, que, como alertam os cientistas, já se mostram mais intensas e frequentes.

Temas como estes pautarão os debates que iniciaram ontem, 30 de novembro, e seguem até o dia 15 de dezembro na COP-28, a conferência sobre mudanças climáticas realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU). Comitivas do governo gaúcho e da prefeitura de Porto Alegre estão em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e se somam a representantes de diversos países para tratar de ações conjuntas com o objetivo de frear o aumento da temperatura média do planeta, - o aquecimento global, principal causa das mudanças climáticas.

Apesar de serem resultado das negociações feitas entre governos nacionais (o governo federal, no caso do Brasil), os acordos que recultam da COP são colocados em prática principalmente por meio de ações dos governos regionais (estados) e locais (municípios). Por exemplo, políticas públicas de incentivo ao uso de energias renováveis ou sanções à degradação ambiental são medidas que podem ser adotadas pelas cidades como forma de controlar a emissão de gases poluentes.