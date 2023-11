"Espaço Público da Cultura" é o tema do evento que vai debater a ocupação cultural de áreas públicas e a relação com propostas para a privatização destes espaços. O evento, organizado em conjunto pelo Grupo de Pesquisa Identidade e Território/UFRGS (GPIT), Coletivo Cais Cultural Já e TransLAB.URB, terá programação nos dias 29 e 30 de novembro em Porto Alegre. As informações são dos organizadores.

processo de desestatização do Cais do Porto de Porto Alegre Nas atividades, será promovida uma discussão sobre a relação entre espaço público e atividades culturais. O objetivo é debater as políticas de privatização de espaços públicos reconhecidos pela tradição de uso cultural. O ponto de partida é o- o Cais Mauá.

Serão duas oficinas e uma mesa de debate. As oficinas acontecerão no Memorial do RS, das 14h às 17h30, em ambos os dias do evento, visando a reflexão e discussão sobre a questão da privatização do Cais. Às 18h do dia 30, na Faculdade de Arquitetura (FAU/UFRGS), uma intervenção artística será realizada pela bailarina e circense Consuelo Vallandro. Às 19h, no auditório da FAU, terá início à mesa de debate mediada por Tânia Farias (Ói Nóis Aqui Traveiz) e composta por César Rolim (POA Ancestral), Luis Eduardo Gomes (Sul21) e Rafael Passos (Superintendente do IPHAN).