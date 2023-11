Asbea-RS promove 2ª edição do evento 'Arquitetura em Todas as Escalas'

SMLXL – Arquitetura em Todas as Escalas. O evento terá início às 14h no Instituto Ling e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla Nesta quarta-feira, 29, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (Asbea-RS) promove a 2ª edição do evento. O evento terá início às 14h no Instituto Ling e

Com o propósito de propiciar o encontro entre profissionais para discutir sobre a arquitetura em suas diferentes dimensões – do design aos empreendimentos de grande impacto urbanístico – e refletir sobre como as recentes mudanças no mundo impactam a área em suas diferentes escalas, a programação incluirá quatro palestras, cada uma representando uma atmosfera da arquitetura (S – pequena; M – média; L – grande; XL – extra grande).

Representando o S, está Guto Índio da Costa, Sócio-diretor do Indio da Costa AUDT (Arquitetura, Urbanismo, Design e Transportes), think tank criativo multidisciplinar com sede no Rio de Janeiro. Em seguida, Roberto Moita vai palestrar sobre a atmosfera M.

Gui Mattos, que dirige seu próprio escritório de arquitetura há mais de três décadas e venceu o Architizer A+ Awards em 2017, será o responsável por falar da arquitetura L. Ariadne Daher, da Jaime Lerner Arquitetos Associados, fechará o evento abordando a arquitetura XL.

Os ingressos já estão disponíveis pelo Sympla pelo valor de R$120 (+ taxas). Associados da AsBEA, podem solicitar código de desconto diretamente à Associação entrando em contato pelo e-mail [email protected] ou telefone (51) 980442120.

Serviço