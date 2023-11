Plano Diretor de Torres…

Foi aprovado em primeiro turno na sexta-feira, 17, o projeto da prefeitura para a revisão do Plano Diretor de Torres. A segunda sessão aconteceria ontem, mas foi adiada, ainda sem data definida.

…e de Xangri-Lá

Está prevista para a próxima segunda-feira, dia 27, a votação do Plano Diretor de Xangri-Lá. Antes disso, na sexta-feira, dia 24, será realizada uma audiência pública sobre o projeto de lei - será na Câmara Municipal a partir das 15h. A cobertura completa no JC é assinada pelo colega Mauro Belo Schneider.

Concurso Lago Joaquina

Encerra hoje o prazo para a inscrição no concurso de arquitetura para a requalificação do entorno do Lago Joaquina Rita Bier, em Gramado. As propostas devem ser entregues até 4 de dezembro. O edital está disponível no site concursolagojoaquina.org.br. O concurso é promovido pela prefeitura do município em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Rio Grande do Sul (IAB/RS).

Mais espaço para a Câmara

Um terreno do município que fica atrás do prédio principal da Câmara de Porto Alegre será destinado para uso do Legislativo por tempo indeterminado. Na segunda-feira, 20, o prefeito Sebastião Melo (MDB) assinou o aditamento ao termo de cessão de uso. No local será construído um prédio anexo, que comporta a ampliação dos gabinetes e do estacionamento.

Sistema integrado

A tramitação e a gestão de processos da administração pública no município passam a ser integradas entre o Executivo e o Legislativo de Porto Alegre, a partir da assinatura, também na segunda, do Termo de Integração do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) entre os dois poderes.