A Engenheira Ambiental Nanci Walter foi reeleita para a presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS) e comandará a entidade por mais três anos. Formada pela Ulbra e com experiência na área ambiental da construção civil, Nanci é a primeira mulher a presidir o Crea-RS.

A eleição foi realizada dia 17 de novembro, pela primeira vez em formato online. Os demais Estados também escolheram seus presidentes, assim como foram definidas as representações no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e as diretorias estaduais para a Mútua.