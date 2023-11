Seguem abertos até o dia 30 de novembro os editais para as eleições do Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre. Serão dois processos eleitorais, um para a escolha dos representantes das oito regiões de planejamento e outro para a escolha das cinco entidades representativas da sociedade civil. A votação será online pelo site prefeitura.poa.br/cmdua - no mesmo endereço é possível acessar o edital e realizar a inscrição das candidaturas.