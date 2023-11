Seminário do TRT-4 trata da atuação de catadoras e catadores de materiais recicláveis

A Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4) realiza nesta sexta-feira, dia 17 de novembro, a segunda parte do seminário “Trabalho Decente e Reciclagem: a atuação de catadoras e catadores de materiais recicláveis”. A promoção do seminário tem a parceria da Comissão de Direitos Humanos e Trabalho Decente e do Programa Trabalho Seguro da Corte. O evento conta com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Sustentabilidade da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). As informações são da assessoria de comunicação do TRT-4.

Com o objetivo de proporcionar conhecimento acerca da situação atual da categoria de trabalhadores que atuam na reciclagem, bem como dialogar sobre as responsabilidades dos entes públicos e sobre as peculiaridades envolvendo a saúde e segurança de catadoras e catadores, o evento é aberto a todos os interessados na temática. O evento será presencial na sede da Escola Judicial do TRT-4 (Av. Praia de Belas, 1432, Prédio 3, 2º andar).

neste link Os interessados devem se inscrever até 16 de novembro ao meio diacomo "público externo (alunos)". São 120 vagas disponíveis.

Das 14h às 15h, será realizada a palestra “Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e um olhar para as trabalhadoras e trabalhadores da reciclagem”, com Daiana Schwengber, sócia fundadora da Apoena Socioambiental.

Em seguida será realizado o painel “Saúde e segurança no trabalho de catadoras e catadores de materiais recicláveis. ODS 3 e ODS 8”, das 15h às 16h. Os expositores serão Alex Cardoso, catador, cientista social, representante do Movimento Nacional de Catadores de Resíduos (MNCR) e mestrando em Antropologia na UFRGS; e Rogério Uzun Fleischmann, procurador do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul. A atividade será mediada por Anita Cristina de Jesus, chefe da Divisão de Sustentabilidade, Acessibilidade e Inclusão do TRT-4.