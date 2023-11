Confira quais são as estratégias propostas para cada um dos objetivos de cidade

Como resultado das etapas participativas, de estudos técnicos e da coleta de dados sobre a cidade ao longo do processo de revisão do Plano Diretor, a prefeitura de Porto Alegre estabeleceu uma visão do que se quer para a cidade. A essa visão estão vinculados cinco grandes objetivos e 20 estratégias para cada um deles, indicando como alcançá-los, ou seja, um indicativo de como atingir o que se pretende.

A proposta é que com isso, ao longo da implementação do Plano Diretor, a prefeitura possa monitorar se foi possível alcançar o que se projetou. Confira a seguir os objetivos e o tema de cada uma das estratégias. Acesse a versão completa, com a explicação de cada uma, no blog Pensar a cidade. A consulta pública sobre a revisão segue aberta até a próxima semana.