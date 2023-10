Capital realiza nova edição da Semana Lixo Zero até o dia 28

Porto Alegre recebe entre os dias 20 e 28 de outubro a 9ª edição da Semana Lixo Zero (SLZ), que terá atividades gratuitas para debater o tema "Porto Alegre Sem Lixo", com o objetivo de incentivar a adoção de práticas mais sualegrenses pela população.

Cidades lixo zero, consumo consciente, compostagem e reciclagem, hortas urbanas, alimentação saudável, economia circular e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) são alguns dos temas que estão na programação.

Já a programação da prefeitura inicia no domingo, 22, com a 3ª edição do evento, organizado pelo DMLU. Até o dia 28 serão promovidos debates para a sensibilização da temática, com estande em Ipanema, plantio urbano sustentável nas zonas Sul e Norte, blitz para a correta utilização de contêineres, palestras sobre segregação de resíduos, abertura de contêiner para verificação da correta utilização e drive-thru de eletrônicos.

A programação dos eventos está no blog Pensar a cidade.