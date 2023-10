Conselho de Arquitetura e Urbanismo realiza eleição nos dias 16 e 17 de outubro

Entre esta segunda e terça-feira, dias 16 e 17 de outubro, arquitetos e urbanistas de todo o país votam para escolher os novos representantes da categoria no Conselho de Arquitetura e Urbanismo federal e nos núcleos estaduais. Os resultados serão divulgados nesta quarta-feira, 18 de outubro.

registrada instabilidade no sistema de votação Prevista inicialmente para o dia 10 de outubro, a eleição foi adiada após ter sido"VotaOnline", disponibilizado para o pleito pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO). A votação, que será 100% refeita, iniciou meia noite do dia 16 e segue até as 23h59 do dia 17 de outubro. Os votos já registrados na terça-feira passada foram cancelados. Ou seja, quem conseguiu votar no dia 10 de outubro terá que votar novamente, pois a Auditoria do TRE-TO afirmou não ser seguro nem confiável aproveitar esses votos.

gov.br Para votar, a página inicial do site de votação indicará duas alternativas para autenticação do acesso ao ambiente de votação. Uma delas é para utilizar preferencialmente o cadastro no portal. A outra é com login via CPF e senha exclusiva de acesso a ser enviada previamente por e-mail pelo TRE/TO para todos os eleitores cadastrados no sistema.

Quem não conseguir votar nos dias 16 e 17 de outubro poderá justificar sua ausência por meio do sistema SICCAU até 31 de dezembro de 2023. Não serão exigidos atestados, declarações ou qualquer documento para efetuar a justificativa.

eleicoes2023.caubr.gov.br A votação será realizada no sistema "VotaOnline" da Justiça Eleitoral, por meio do cadastro na plataforma gov.br do Governo Federal, e é obrigatória para profissionais com menos de 70 anos. Acesse o sitepara mais informações.

Disputa ao CAU no Rio Grande do Sul tem três chapas inscritas



Três chapas concorrem na eleição para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul (CAU/RS), que deverá eleger 25 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes. O RS é o 4º Estado com maior número de arquitetos e urbanistas no Brasil, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, respectivamente. Ao todo, 18.702 profissionais possuem registro no CAU/RS, dos quais mais de 12 mil são mulheres. Saiba quem está na disputa:

Chapa 01



Representantes da chapa: Diego Willian N. Machado, Adryan Marcel Lorenzon dos Santos, Fabiana Donatti



Chapa 02



Representantes da chapa: Gislaine Vargas Saibro, Rinaldo Ferreira Barbosa



Chapa 03