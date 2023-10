Concurso de projeto para o Lago Joaquina, em Gramado, recebe inscrições

Está aberto o prazo para a inscrição de propostas para a requalificação do entorno do Lago Joaquina Rita Bier, em Gramado. O concurso de arquitetura terá abrangência nacional e é promovido pela prefeitura do município em parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Rio Grande do Sul (IAB/RS).



Três propostas serão premiadas e a melhor classificada ganhará R$ 50 mil em reconhecimento, além de ser contratada para desenvolver os projetos executivos e complementares, num contrato de R$ 550 mil.