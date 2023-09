Parque da Harmonia receberá árvores de compensação vegetal pelas obras

O Parque da Harmonia, em Porto Alegre receberá o plantio de 41 árvores nativas como parte da compensação vegetal pelas removidos em função das obras no local. As mudas serão plantados no chamado "Bosque Farroupilha", área dentro do parque mais próxima da Rótula das Cuias.

A quantidade escolhida é uma alusão aos 41 anos do Acampamento Farroupilha e do próprio parque, aberto para a população desde setembro de 1982.

A ação será neste sábado, 16, e é realizada pelo consórcio Gam3 Parks, responsável pela gestão do parque, em conjunto com os piqueteiros acampados e com patrocínio da empresa Salva-Dívidas.

Conforme informação da prefeitura, serão plantadas outras 250 mudas no local até dezembro deste ano. A segunda fase de medidas compensatórias será realizada entre os meses de março e maio de 2024.

Mudas que serão plantadas