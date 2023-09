Casa de Diógenes Oliveira vira centro cultural na Cidade Baixa

O sobrado onde Diógenes José Carvalho de Oliveira morou nos últimos 36 anos de vida vai abrigar um novo centro cultural na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Guerrilheiro, Oliveira lutou contra a ditadura militar brasileira e chilena, foi preso, torturado, viveu no exílio e na clandestinidade. Falecido aos 79 anos de outubro de 2022, terá sua história contada na casa de número 495 da Rua Lopo Gonçalves, que será preservada por iniciativa dos filhos Guilherme e Rodrigo.

Em referência à data que marca os 50 anos do golpe civil-militar no Chile, a inauguração do centro cultural será na próxima segunda-feira, dia 11 de setembro. Diógenes estava na capital chilena Santiago como refugiado político no dia 11 de setembro de 1973 quando o Palácio de La Moneda foi bombardeado por ordens do general Augusto Pinochet, acabando com o governo democrático e com a vida do presidente Salvador Allende.

A atividade terá início às 19h e terá a apresentação do cantautor Ciro Ferreira e a exibição de um depoimento inédito de Diógenes narrando sua participação na luta contra o golpe chileno. Após a inauguração, a casa sediará um evento cultural por mês chamado Flor del Pago. Na casa estarão expostas peças e imagens alusivas às andanças dos seus 20 anos de exílio, oito deles na Guiné-Bissau, e sua biblioteca de livros, tanto sobre política como romances e poesias.

Muro da casa recebe grafite em referência a Diógenes Oliveira. Foto: Guilherme de Oliveira/Divulgação/JC