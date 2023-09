Camisetas da 25ª Corrida para Vencer o Diabetes são feitas de plástico reciclado

Instituto da Criança com Diabetes (ICD) camisetas ecológicas, a partir da fibra de garrafas pet recicladas e algodão sem processamento. A tradicional corrida será a partir das 10h do dia 24 de setembro no Parcão. , referência internacional no tratamento da doença, vai aliar a sua tradicional corrida com uma ação ambiental. Para a comemoração dos 25 anos do instituto e da Corrida para Vencer o Diabetes, foram feitas, a partir da fibra de garrafas pet recicladas e algodão sem processamento. A tradicional corrida será a partir das 10h do dia 24 de setembro no Parcão.

A iniciativa é um diferencial nas corridas de rua da Capital, já que a camiseta é livre da química utilizada para o tingimento. Cada peça economiza cerca de 6,3 litros de água e reduz em até 40% o consumo de energia para a produção. As informações são do ICD. A meta é comercializar 10 mil camisetas para arrecadar recursos para projetos e ao mesmo tempo retirar uma tonelada de plástico do meio ambiente, informa Ana Bertuol, gerente executiva do instituto.

Atualmente o ICD acompanha mais de 4,7 mil crianças e jovens (até 20 anos) com diabetes, dependentes de insulina, o que significa 50% de toda a demanda do Estado. O atendimento é feito de forma totalmente gratuita, através do SUS. Além de chamar a atenção para o diabetes, uma doença crônica e sistêmica e ainda bastante desconhecida, a proposta é que as camisetas criem uma onda de responsabilidade socioambiental.

www.icdrs.org.br/corrida A corrida é participativa e não competitiva. Para participar, basta adquirir a camiseta sitee retirar em uma unidade da Panvel Farmácias, no dia do evento no Parcão ou na sede do Instituto (Rua Álvares Cabral, 529, bairro Cristo Redentor). Mais informações pelo WhatsApp +55 51 98168-1654.

SOBRE O DIABETES



O Diabetes Tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune caracterizada pela destruição das células beta produtoras de insulina. A insulina, por sua vez, é uma substância química (hormônio) produzida pelo pâncreas, um órgão localizado no abdômen, logo atrás do estômago. Isso acontece por engano, porque o organismo as identifica como corpos estranhos.



A doença não tem cura até o momento e surge quando o organismo deixa de produzir insulina (ou produz apenas uma quantidade muito pequena). Quando isso acontece, é preciso fazer uso de insulina para viver e se manter saudável. As crianças precisam de injeções diárias de insulina para regularizar o metabolismo do açúcar pois sem insulina a glicose não consegue chegar até às células, que precisam dela para queimar e transformá-la em energia. As altas taxas de glicose acumulada no sangue, com o passar do tempo, podem afetar os olhos, rins, nervos ou coração.



Estima-se que no Rio Grande do Sul existam ao menos 9 mil pessoas entre zero e 20 anos que convivem com a situação de uma doença crônica e sem cura que é o diabetes. Desde muito cedo, a maioria delas precisa picar a ponta do dedo e tirar gotas de sangue para medir o nível de glicose no sangue e aplicar várias injeções de insulinas por dia para viver.



SOBRE O INSTITUTO



Localizado em Porto Alegre/RS, o Instituto da Criança com Diabetes (ICD) acompanha gratuitamente mais de 4,7 mil crianças e jovens com diabetes tipo 1 (DM1). Todos são dependentes de insulina, a forma mais grave e complexa da doença. Atualmente, o ICD registra o índice de 94% de redução de internação hospitalar dos pacientes, fruto do trabalho realizado ao longo desses anos, aliado ao Programa de Educação Continuada em Diabetes.



O trabalho do Instituto é focado no acolhimento e na prevenção das complicações decorrentes da doença, através da educação, acesso a tratamento, novas tecnologias e assistência social extensiva aos familiares e/ou cuidadores, que igualmente necessitam envolver-se no tratamento de seus filhos. A assistência interdisciplinar é feita por uma equipe formada por endocrinologistas, nefrologistas, oftalmologistas, psiquiatra, enfermeiras, nutricionistas, psicóloga, dentistas, assistentes sociais e educador físico.



A faixa etária atendida pelo ICD é, como porta de entrada, de 0 a 20 anos. Isto porque a maioria dos casos de diabetes tipo 1 (insulino-dependente), ocorre nesta faixa. Entretanto, como as complicações começam a acontecer, em geral, após 10 anos de duração da doença e sabendo-se que, após 25 anos de diabetes, o paciente livre de nefropatia (insuficiência renal) dificilmente a apresentará.



Ao mesmo tempo que atende as crianças e jovens oferece suporte às famílias que, igualmente, devem envolver-se neste processo, uma vez que o diabetes é conhecido como a doença das 24 horas, pois é este o tempo diário que ela exige de atenção para ser controlada.