Abaixo-assinado propõe limitar velocidade em 30 quilômetros por hora na Beira-Rio

"Zona 30" é o nome que se dá à iniciativa de limitar a 30 km/h a velocidade para veículos transitarem em algumas áreas urbanas. O propósito é tornar o trânsito mais seguro, especialmente para pedestres e pessoas que usam meios de locomoção não motorizados, como bicicletas. Recentemente o assunto apareceu no noticiário nacional quando, após o acidente com o ator Kayky Brito, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sugeriu adotar essa medida na via paralela à orla.

Caos Planejado Em Porto Alegre, os responsáveis pelo site, plataforma de conteúdo sobre cidades, propõe adotar o mesmo modelo para a avenida Edvaldo Pereira Paiva - mais conhecida como Beira-Rio. Em abaixo-assinado virtual, a proposta aponta que a avenida atravessa três parques urbanos - de um lado toda a extensão da orla e, do outro, os parques da Harmonia e Marinha, além do acesso ao estádio do Inter.

"Não apenas o trânsito de pedestres nestes espaços é intenso, como ciclistas utilizam a via diariamente para prática esportiva. Estes usos são incompatíveis com uma via de alta velocidade", argumentam. O limite hoje chega a 60 km/h em alguns trechos. O texto aponta ainda que "a velocidade média dos veículos em área urbana dificilmente ultrapassa 30km/h".