Câmara de Porto Alegre completa 250 anos

Há 250 anos, cinco homens se reuniram para decidir qual seria o preço cobrado pela carne, dar nome e casa de criação para quatro crianças que haviam sido abandonadas e debater sobre alugar uma sede, onde hoje é Porto Alegre, para abrigar os encontros que eles seguiram realizando.

O modelo e a pauta em discussão no dia 6 de setembro de 1773 são bem distintos do que conhecemos hoje, mas aquela reunião marcou a fundação da Câmara Municipal de Porto Alegre. Para marcar, nesta quarta-feira, o dia 6 de setembro, o Legislativo da Capital vai celebrar a data com bolo e uma sessão especial no Plenário Otávio Rocha.

"Nessas 25 décadas, passaram por esta Câmara, que não por acaso é conhecida como a Casa do Povo porto-alegrense, os mais variados e importantes projetos e debates da nossa Capital. Desde a criação do primeiro código de posturas de Porto Alegre, a assinatura para ordem de início dos primeiros calçamentos da cidade, chegando às mais recentes temáticas que assistimos hoje" relembra o vereador Hamilton Sossmeier (PTB), que preside o legislativo em 2023.

Atualmente o parlamento da capital gaúcha conta com 36 vereadores de 16 partidos. Voltando no tempo, vemos que a história do Poder Legislativo no município começa com a expulsão, pelos espanhóis, dos portugueses da cidade de Rio Grande, no sul do Estado. A sede da Câmara da capitania precisou ser movida para Viamão em 1763. Dez anos depois, foi transferida novamente, desta vez para a nova capital - Freguesia de Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre -, por ordem do governador.

As informações aqui reproduzidas, contando um pouco sobre os lugares ocupados pelos parlamentares até chegarem à sede atual, constam na série de reportagens especiais assinadas pela equipe da assessoria de comunicação da Câmara.