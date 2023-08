Plano Diretor deve focar no espaço público, aponta urbanista

Caos Planejado Lembrando que cada cidade tem independência para fazer o seu planejamento, o arquiteto e urbanista Anthony Ling provocou o público presente na reunião-almoço do Sinduscon-RS de segunda-feira a pensar como é feito, na prática, o planejamento das cidades. Este foi o tema da palestra do criador e editor do site, portal que há nove anos trata de temas relacionados ao urbanismo. Ling apresentou a origem do planejamento urbano, sua evolução com o passar dos anos e fez paralelos com cidades brasileiras, em especial Porto Alegre.

"Quando se discute, mesmo no Plano Diretor, como se quer que seja a cidade, se imagina algo visual, prédios desse tamanho e nesse lugar. Está se voltando ao modernismo do passado, mesmo que tenha outro formato e desenho", aponta. O urbanismo modernista tem como uma de suas principais características o zoneamento da cidade, ou seja, a divisão de atividades, diferente da miscigenação de usos defendida por outros movimentos do planejamento urbano.

Ling aponta que não é possível prever o interesse das pessoas, já que "os parâmetros mudam o tempo inteiro". Assim, cabe ao mercado dar conta de atender as demandas da construção e, ao poder público, o papel é de regular as áreas comuns da cidade. "Vejo algumas discussões em relação ao 4º Distrito, de qual a vocação da região e que uso se quer para os bairros. É uma discussão que nunca vai acabar, porque o uso de hoje é diferente do que será daqui a dez anos", aponta o urbanista.

Em casos assim, o melhor caminho é "deixar uma plataforma aberta, para que evolua ao longo do tempo", sustenta Ling. Ele emenda explicando que entende o "grid" - ruas e outras áreas públicas, como praças - como "permanente" na cidade e, portanto, que vale ser planejado. "Isso permite previsibilidade de quem investe ou constrói", completa.

Presidente do Sinduscon-RS e anfitrião do evento, Claudio Teitelbaum falou que debates como este fazem parte da proposta de um conjunto de entidades de segmentos ligados à construção, indústria, comércio, serviços e economia criativa, de "discutir o tema (da revisão do Plano Diretor) abertamente e com base em conhecimento e práticas que já deram certo". Também participou da reunião-almoço o secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm.