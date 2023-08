Estudo aponta impacto de desastres naturais nas cidades brasileiras

Em 10 anos, 93% dos municípios brasileiros foram atingidos por algum desastre natural - especialmente por tempestades, inundações, enxurradas ou alagamentos - que levou ao registro de emergência ou estado de calamidade pública. Dados analisados pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) com base em informações prestadas pelas prefeituras ao longo dos anos apontam que a situação foi relatada por 5.199 prefeituras entre os anos de 2013 e 2022 - o Brasil tem 5.570 cidades.

No período, mais de 2,2 milhões de moradias foram danificadas em todo o país por causa desses eventos, afetando diretamente mais de 4,2 milhões de pessoas, que tiveram de deixar suas casas em 2.640 municípios. Do total de residências danificadas, 107.413 ficaram destruídas no período analisado. Os municípios do Sul somam o maior percentual de casas afetadas. Já os do Nordeste acumulam a maior perda financeira. A região Centro-Oeste é a menos afetada (confira os dados na tabela). As informações são da Agência CNM de Notícias.

O Rio Grande do Sul é o segundo Estado com o maior número de residências danificadas ou destruídas nos últimos 10 anos: 430.737, atrás apenas de Santa Catarina, que teve 485.748 moradias afetadas. Na soma entre desabrigados e desalojados, o RS está na quarta posição, com 391.777 pessoas atingidas - os mais atingidos são os Estados do Amazonas, da Bahia e de Minas Gerais.

Conforme a entidade, motivos diversos impactam na quantificação dos prejuízos econômicos, por exemplo, custos relacionados à reconstrução, preços de terreno e do imóvel. "O prejuízo em todo o país de danos em habitação, nesse período de 10 anos, ultrapassa R$ 26 bilhões. E os Municípios estão praticamente sozinhos, na ponta, para socorrer a população. Não há apoio para prevenção nem investimentos", disse à agência o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski.

Dos anos analisados, 2022 representa o pior cenário. Apenas no ano passado, 371.172 moradias foram danificadas ou destruídas. Antes disso, o ano com mais registro havia sido 2015, somando 325.445. Já os prejuízos financeiros estão mais concentrados no período de 2020 a 2022, que representam R$ 18,3 bilhões, mais de 70% do total dos últimos 10 anos.

No período desses registros a frequência de desastres foi mais intensa e afetou de maneira mais extensiva as áreas de alto risco com densas ocupações, que têm aumentado, resultando em mais probabilidade de ocorrências.

Além disso, o estudo aponta que as mudanças climáticas, associadas à falta de políticas habitacionais que atendam as demandas da população, também contribuíram para o aumento dos desastres. Consta no documento que "os eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes, têm trazido destaque ao tema do modelo de urbanização de grande parte das cidades brasileiras, no qual parcela da população vive de maneira irregular e sem condições adequadas ou mesmo seguras".

A CNM aponta que os custos sociais, econômicos, urbanos e ambientais da ocorrência de desastres relacionados principalmente aos eventos de chuvas extremas impactam de diversas maneiras comunidades, governos municipais, estaduais e federal. Diante deste cenário, alerta que investimentos em políticas de reordenamento territorial integrados à habitação e urbanização e à redução de riscos de desastres reduzem os prejuízos, as perdas de vidas e os impactos na economia e oportunizam melhores estratégias no enfrentamento da mudança do clima.

está disponível no portal da CNM O "Estudo Habitação Desastre"